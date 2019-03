Attentats de Christchurch: Brenton Tarrant, le terroriste, entend se défendre seul

L'auteur de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande a acheté ses armes sur internet. Il compte assurer seul sa défense. La première ministre néo-zélandaise entend durcir la loi sur la détention d'armes.

L'extrémiste australien poursuivi dans l'enquête sur le carnage dans les mosquées de Christchurch compte se défendre seul et semble quelqu'un de "rationnel", a déclaré lundi à l'AFP son avocat commis d'office. Brenton Tarrant a été inculpé samedi pour meurtre par le tribunal de district de Christchurch lors d'une brève comparution au cours de laquelle il a fait de la main le signe de reconnaissance des suprémacistes blancs. L'avocat Richard Peters, qui avait été commis d'office lors de l'audience préliminaire, a précisé que l'Australien de 28 ans avait "indiqué qu'il ne veut pas d'avocat".



"Il veut assurer sa défense seul dans cette enquête", a déclaré l'avocat, qui a estimé que la question de la responsabilité pénale ne se posait pas dans le cas de M. Tarrant. "Il est apparu comme quelqu'un de rationnel et qui ne souffre pas d'un handicap mental. C'est comme cela qu'il est apparu. Il semblait comprendre ce qui se passait", a dit M. Peters. L'attaque de deux mosquées de Christchurch vendredi, que l'inculpé a filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a fait 50 morts et des dizaines de blessés.