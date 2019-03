Des grenades lancées sous les véhicules depuis 15 jours: que se passe-t-il à Anvers?

Une nouvelle explosion a retenti lundi à l'aube dans la rue De Pretstraat non loin du parc Spoor Noord, à Anvers, selon la police locale. Cinq voitures ont été légèrement endommagées. A son arrivée, la police a découvert un deuxième explosif encore intact. Il a été détruit lors d'une explosion contrôlée par le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE).



La détonation a éclaté vers 04h00, dans la nuit de dimanche à lundi, mais n'a pas conduit à l'embrasement de véhicules, ont précisé les forces de l'ordre. Les pompiers ont toutefois dû intervenir pour une fuite de carburant constatée sur l'une des voitures endommagés.Le périmètre de sécurité devrait être progressivement réduit, mais la rue De Pretstraat reste fermée à la circulation.Trois grenades non explosées avaient déjà été découvertes vendredi dernier dans le même quartier. Il y a une quinzaine de jours, plusieurs voitures avaient également été fortement endommagées par des explosions, probablement causées par des grenades lancées sous les véhicules.Plusieurs arrestations auraient eu lieu, mais le parquet ne communique pas sur le dossier. Ces dernières années, Anvers a été le théâtre de dizaines d'incidents similaires liés à un trafic de drogues.