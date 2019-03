Dramatique accident de chantier à Châtelineau: Amaury, 24 ans, meurt écrasé sous un bloc de 2 tonnes

L'ouvrier, originaire d'Auvelais et papa d'une petite fille de 21 mois, venait de signer son CDI.

L'accident s'est produit le 7 mars dernier sur un chantier de construction de Châtelineau. En fin de journée, alors qu'il ne restait plus qu'un bloc en béton lourd à placer. Au moment où le bloc de 2 tonnes va toucher le sol, il se détache accidentellement et bascule sur l'ouvrier, qui tente de se bouger mais chute, rapporte La Province.

Amaury est immédiatement dégagé par son collègue et le grutier, mais il a les poumons écrasés et la moelle épinière sectionnée. Il fait un arrêt cardiaque à l'arrivée des secours et est emmené à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi "en état de mort cérébrale".

Pendant une semaine, tout est fait pour tenter de sauver l'ouvrier de 24 ans, décrit comme "courageux travailleur, ambitieux et aimable". Il avait signé son contrat à durée indéterminée quelques jours plus tôt et allait acheter une maison pour lui et sa petite fille. Mais vendredi 15 mars, Amaury décède.

Une enquête devra déterminer les responsabilités dans cet accident. Ce jour-là, le service bien-être du ministère de l'Emploi s'était rendu sur ce chantier. "Selon les premières constatations, il semble que la machine de levage n’était pas en ordre de contrôle technique, a déclaré Charles-Eric Clesse, auditeur du travail à La Province. Le dossier reste à l’étude. Il faudra deux ou trois mois avant d’établir les responsabilités."