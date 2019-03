Liège: un coiffeur devient producteur de cannabis pour éponger ses dettes

Un Liégeois âgé de 35 ans a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir cultivé, fabriqué et vendu du cannabis. Cet homme avait aménagé une culture de 300 plants afin de sortir de ses difficultés financières.

Le prévenu, un coiffeur indépendant, était plongé dans d'importantes difficultés financières. Pour trouver une solution plus rapide à ses problèmes, il avait décidé d'installer chez lui une culture de cannabis entre le 1er janvier et le 23 octobre 2018. Il avait réalisé des aménagements au niveau de l'électricité et avait aussi commis un vol au préjudice d'un distributeur.



Une première récolte de 300 plants avait produit un bénéfice de 10.000 euros. La seconde récolte était arrivée à maturité lorsque la plantation avait été mise à jour. La police avait découvert sur place une machine à emballer sous vide et une machine de conditionnement.



Le prévenu présentait des antécédents judiciaires en matière de vol avec violences. Le parquet a requis contre lui une peine de 20 mois de prison et une amende de 1.000 euros, sans s'opposer à un sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.



La défense, Me Uerlings, a sollicité une peine de travail.



Le jugement sera prononcé le 1er avril