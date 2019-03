Vous avez été victime de la tempête? AG Insurance pourrait verser plus de 45 millions d'euros de dédommagements à ses clients

AG Insurance, qui représente 25% de parts de marché en assurances habitation, s'attend à recevoir un total de 25.000 déclarations de sinistres à la suite des tempêtes de la semaine dernière, indique lundi l'assureur dans une première estimation. Le montant des dédommagements à verser à ses clients s'élèvera "vraisemblablement" à 45 millions millions d'euros et pourrait même se révéler plus élevé.



Des tempêtes et des vents violents ont secoué la Belgique la semaine dernière, causant des dégâts dans de nombreuses habitations. Les provinces de Flandre orientale, d'Anvers, du Brabant flamand ainsi que la région de Bruxelles ont été particulièrement touchées, précise l'assureur.Tous les sinistres n'ont pas encore été déclarés mais AG Insurance a déjà établi une première estimation de l'ampleur des dommages.

Son propre réseau de réparateurs a par ailleurs déjà effectué plus de 1.000 interventions urgentes en une semaine.