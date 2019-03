Prévisions météo: les températures vont jouer au yo-yo cette semaine

Aujourd'hui, le temps sera sec avec des éclaircies, larges en matinée, et des champs nuageux, devenant plus nombreux l'après-midi. L'est restera toutefois plus dégagé. Le matin, de la brume ou du brouillard présents par endroits surtout dans les vallées ardennaises se dissiperont rapidement. Après une nuit froide, marquée par de faibles gelées répandues, les températures en journée atteindront des maxima jusque 5 ou 6 degrés sur les hauteurs ardennaises, et 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible de secteur ouest à sud-ouest.





Alerte jaune la nuit prochaine

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec mais des champs nuageux dériveront depuis l'ouest. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour la nuit prochaine, et ce à partir d'une heure du matin, pour les provinces du sud du sillon Sambre et Meuse, et ce en raison d'un risque de brume ou de brouillard givrant.

Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +6 degrés à la côte, sous un vent souvent faible de secteur sud-ouest.

Mercredi, nous prévoyons d'abord des éclaircies par endroits, et surtout en Haute Belgique. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra nuageux dans la plupart des régions, mais le temps restera pratiquement sec partout. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Ce jeudi, le temps sera sec, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Toutefois, sur la plupart des régions, et surtout dans la moitié nord-ouest du pays, les champs de nuages bas pourraient persister durant la majeure partie de la journée. Dans le sud-est, les éclaircies seront globalement plus larges. Les maxima se situeront entre 10 et 15 degrés, en fonction des éclaircies. Le vent sera faible de direction variable.

Vendredi, le temps restera sec et les éclaircies deviendront plus larges sur l'ensemble du pays, après la dissipation des éventuelles brumes et brouillards matinaux. Il fera doux pour la saison, avec des maxima de 13 à 17 degrés. Le vent sera faible de secteur sud à sud-ouest.

Samedi, des éclaircies seront d'abord encore possibles mais, ensuite, le ciel deviendra plus nuageux à partir du nord-ouest avec une augmentation graduelle du risque de quelques faibles pluies. En début de journée, les températures pourraient encore atteindre des valeurs de 9 à 13 degrés avant de perdre quelques degrés. Le vent de sud-ouest virera au secteur nord-ouest.

Dimanche, la perturbation affaiblie traînera encore sur notre pays avant de s'évacuer par l'est. Ensuite, le temps deviendra à nouveau sec avec des éclaircies parfois larges depuis l'ouest. Il fera toutefois frais pour la période de l'année, avec des maxima de 6 à 10 degrés.

Lundi, la situation évoluera peu, avec un temps sec, des éclaircies et des passages nuageux en alternance. Maxima autour de 11 degrés.



Harlue / Taviers (Eghezée) - Photo envoyée par Patrick via Alertez-nous