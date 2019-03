Indonésie: le bilan des inondations porté à 89 morts

(Belga) Au moins 89 personnes sont mortes dans les inondations subites qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie le week-end dernier, et des dizaines d'habitants de la région sont portés disparus, selon un nouveau bilan annoncé mardi par l'agence de gestion des catastrophes.

Un grand nombre de personnes ont également été blessées dans les inondations à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura, provoquées par des pluies torrentielles samedi. L'armée à la difficile tâche de récupérer des corps dans la boue, alors que les recherches sont ralenties par quantité de débris, dont des roches et des arbres tombés qui bloquent les routes. Soixante-quatre personnes sont encore portées disparues, et les services de secours ont évacué 6.800 habitants dans des refuges temporaires. "De nombreux habitants choisissent de rester dans les refuges parce qu'ils sont toujours traumatisés et ont peur d'autres inondations", a souligné le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes Sutopo Purwo Nugroho. Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies en Indonésie, d'octobre à avril. En janvier, au moins 70 personnes avaient trouvé la mort dans des inondations et glissements de terrain dans le sud de l'île de Célèbes. Ces dernières semaines, des centaines d'habitants ont dû évacuer les environs du fleuve Citarum, dans la province de Java occidental, en raison d'inondations.