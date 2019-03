Les Belges INQUIETS pour le climat: voici la demande faite aux politiques pour sauver notre planète

Plus de la moitié des Belges (53%) estiment que notre pays doit se doter d'une loi climat contraignante, d'après un sondage effectué pour le compte de la coalition "Sign For My Future", publié mardi, alors que les débats parlementaires sur la proposition de loi spéciale climat se poursuivent à la Chambre.

Selon l'enquête, menée auprès de quelque 2.000 personnes du 8 au 13 mars, 51% des Flamands, 52% des Wallons et 63% des Bruxellois interrogés pensent que la Belgique devrait approuver une loi climat qui soit contraignante.

Pour 10% seulement, la question climatique n'est pas un problème urgent à résoudre maintenant. Une vaste majorité (73%) indique également vouloir connaître le coût des solutions climatiques et 64% des répondants souhaitent un plan d'investissement à grande échelle permettant aux citoyens et aux entreprises de mettre en œuvre des solutions efficaces.

Pour 45% des sondés, la question climatique pèsera certainement sur leur comportement électoral. Six Belges sur dix déclarent vouloir voter pour un parti qui voit dans les mesures climatiques des opportunités pour garantir la prospérité et le bien-être dans le futur, souligne Sign For my Future. Enfin, 60% des personnes interrogées pensent qu'il n'est pas trop tard, mais estiment qu'il faut agir, car les problèmes liés au réchauffement climatique ne se résoudront pas tout seuls (76%).

La publication du sondage, réalisé par les bureaux d'étude Burat et Dynata en collaboration avec le professeur Gino Verleye de l'université de Gand, intervient alors que les débats parlementaires sur la proposition de loi spéciale climat, co-signée par les écologistes, les socialistes, le MR, DéFI et le cdH, se poursuivent à la Chambre, mais divisent opposition et partis de l'ex-Suédoise sur le sort qu'il lui sera réservé.

En février, la coalition "Sign For my future", qui rassemble des centaines de chefs d'entreprise et d'associations de la société civile, a lancé une pétition en ligne, appelant les citoyens à signer pour une politique climatique forte. A ce jour, plus de 195.000 personnes l'ont signée.



La constitution ne sera pas révisée

Le MR, de son côté, a confirmé mardi qu'il ne soutiendrait pas une révision de l'article 7bis de la Constitution qui permettrait d'adopter la loi spéciale Climat. Il ne veut pas "ouvrir la boîte de Pandore institutionnelle", a expliqué le chef de groupe, David Clarinval, s'attirant les foudres des écologistes et des socialistes.

Mercredi, la commission de la Santé de la Chambre reprendra ses travaux sur la proposition de la loi spéciale. Dans un avis, le Conseil d'Etat a fait remarquer que la loi ne pouvait être approuvée telle quelle. Il a formulé diverses pistes, dont celle d'une révision de l'article 7bis de la Constitution mais aussi celle d'un accord de coopération entre les diverses entités. Les Verts, les socialistes, le cdH, DéFI et le PTB ont déposé une proposition de révision qui prévoit que les objectifs climatiques de la Belgique, et qui s'imposent aux Régions, sont définis par une loi spéciale, c'est-à-dire une disposition fédérale.

Le MR, pourtant signataire de la loi climat, ne s'est pas joint à eux. "Nous avons mis le communautaire au frigo et nous n'avons pas l'intention d'ouvrir la boîte de Pandore. Nous ne voulons pas jouer aux apprentis-sorciers", a souligné M. Clarinval. Une révision de la Constitution implique de réunir les deux tiers des voix du parlement. Or, ni la N-VA, ni le CD&V, ni l'Open Vld ne veulent de cette loi spéciale. Les libéraux refusent d'entrer dans une discussion sur la répartition des compétences entre le fédéral et les Régions où certains partis flamands auraient demandé une contrepartie. "La N-VA et d'autres partis vont plonger pour réclamer d'autres transferts de compétences", a ajouté M. Clarinval.

Le MR proposera donc d'agir par la voie d'un accord de coopération. La perspective fait horreur aux écologistes car elle impliquera des années de négociation entre les entités. Ce faisant, le MR confirme que la loi spéciale climat ne sera pas adoptée sous cette législature. "C'est un bras d'honneur aux dizaines de milliers de manifestants qui se mobilisent chaque semaine pour que la Belgique se mette enfin sur le chemin de l'accord de Paris. C'est très lourd de sens et c'est irresponsable à l'égard des générations futures", a dénoncé Jean-Marc Nollet (Ecolo).