Cyclisme: le groupe de chimie Ineos se porte acquéreur de l'équipe Sky

Le groupe Ineos (chimie) va devenir propriétaire et nouveau sponsor de l'équipe cycliste Sky à partir de début mai, a annoncé cette dernière dans un communiqué mardi.

Ineos, dont le siège se trouve en Grande-Bretagne, deviendra le seul propriétaire et continuera à financer l'équipe actuelle qui portera désormais le nom de Team Ineos et fera sa première apparition dans les pelotons le 2 mai au Tour du Yorkshire. Le groupe honorera tous les contrats actuels des coureurs.

"Le cyclisme est un grand sport dont l'aspect tactique est important et qui gagne en popularité à travers le monde", a déclaré Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos et homme le plus riche de Grande-Bretagne avec une fortune estimée à 24,5 milliards d'euros.

"Ineos est enchanté de prendre la responsabilité de gérer une telle équipe professionnelle", a-t-il ajouté.

L'équipe Sky, dirigée par David Brailsford, a remporté six des derniers sept Tours de France.

Figure emblématique de Sky avec laquelle il est sous contrat jusqu'à fin 2020, Chris Froome, vainqueur de quatre éditions du Tour de France, s'est dit enchanté de poursuivre son aventure avec cette équipe.

"Très fier que nous en tant que coureurs et le personnel allons pouvoir continuer ensemble pour 2020 et au-delà. Je me réjouis du succès ininterrompu en tant qu'équipe INEOS", a écrit Froome sur son compte Twitter.

Autres coureurs de Sky, le Britannique Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle en 2018, est sous contrat avec Sky jusqu'à fin 2021 et le Colombien Egan Bernal jusqu'en 2023.