Une prime défiscalisée de 450 euros pour 2 millions de salariés

Deux millions de salariés ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle défiscalisée, d'un montant moyen de 450 euros, a annoncé mardi le gouvernement, qui avait mis en place ce dispositif en décembre pour répondre à la crise des "gilets jaunes".

Cette prime, versée par les entreprises, "a d'ores et déjà bénéficié à 2 millions de salariés pour un montant total versé excédant désormais 1 milliard d'euros", ont précisé dans un communiqué commun les ministres Agnès Buzyn (Solidarités), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail) et Gérald Darmanin (Comptes publics).

Exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux, cette prime s'adresse à des salariés dont la rémunération en 2018 était inférieure à trois Smic, soit environ 3.600 euros net.

Les chiffres communiqués par le gouvernement ne sont toutefois pas définitifs, puisque les entreprises ont jusqu'au 31 mars pour signer un accord collectif portant sur le versement de ce bonus.

La prime a été octroyée "dans plus de 200.000 établissements", et "plus de 40% du montant total versé l'a été dans des entreprises de moins de 50 salariés", se sont félicités les ministres, qui ont tenu à "saluer l'engagement des entreprises à accompagner les mesures d'urgence" décidées en décembre par l'exécutif.

Le montant moyen versé est de 450 euros, mais 37% des salariés concernés ont touché le maximum autorisé par le dispositif, soit 1.000 euros. A l'inverse, 1% des salariés ont touché moins de 100 euros.