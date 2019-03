Boeing 737 MAX - USA: le ministère des Transports confirme un audit du Boeing 737 MAX 8

(Belga) Le ministère américain des Transports a confirmé mardi avoir lancé un audit sur le processus de certification du Boeing 737 MAX 8, avion lié à deux tragédies dont la dernière remonte au 10 mars en Ethiopie.

Cet audit, ordonné par la ministre Elaine Chao, vise à "rassembler un historique factuel et objectif sur les actions qui ont débouché sur la certification du 737 MAX 8", est-il précisé dans un communiqué, confirmant des informations de presse. Le ministère de la Justice a pour sa part ouvert une enquête criminelle sur le développement de cet avion, selon le Wall Street Journal. "La sécurité est la priorité numéro une du ministère, et nous sommes tous attristés par les drames des récents accidents de deux Boeing 737 MAX 8 en Indonésie et en Ethiopie", a expliqué la ministre. Un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'est abîmé le 10 mars au sud-est d'Addis-Abeba, causant la mort des 157 personnes à bord. C'était le deuxième accident meurtrier en moins de cinq mois de cet avion, entrée en service en mai 2017, après celui de Lion Air, 189 morts, en octobre dernier. Les similitudes entre les deux accidents peuvent laisser penser que Boeing a tardé à corriger un système d'assistance au vol connu sous l'acronyme de MCAS et destiné à empêcher l'avion de "décrocher", c'est-à-dire de chuter faute de portance suffisante. (Belga)