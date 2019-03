Martin Barrington nouveau président d'AB InBev

(Belga) AB InBev veut nommer Martin Barrington, l'ancien CEO et président du fabricant de tabac Altria, comme président de son conseil d'administration, a fait savoir mardi soir le groupe brassicole. L'Américain de 65 ans est déjà membre du conseil d'administration d'AB InBev. L'assemblée générale des actionnaires doit encore approuver cette nomination le 24 avril prochain.

On savait déjà qu'Olivier Goudet, président du conseil d'administration d'AB InBev, serait remplacé lors de l'assemblée générale annuelle du géant de la bière le 24 avril. Celui qui occupait cette fonction depuis 2015 est également directeur associé de la société d'investissements JAB, la société mère du groupe de café Jacobs Douwe Egberts et des boissons rafraîchissantes Dr Pepper. Or l'an dernier, JAB est devenue une partie de plus en plus importante de l'activité d'AB InBev à la suite de l'acquisition de Dr Pepper. Trois autres membres vont quitter le conseil d'administration: le Belge Stefan Descheemaeker (CEO de Nomad Foods), le Brésilien Alexandre Behring et Carlos Alberto Sicupira. Ils sont remplacés sont Xioazhi Liu, Sabine Chalmers, Claudio Garcia et Cecilia Sicupira. Après le départ de Descheemaker, trois Belges restent au conseil d'administration d'Ab Inbev, à savoir Paul Cornet de Ways Ruart, Grégoire de Spoelbrech et Alexandre Van Damme. (Belga)