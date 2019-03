Les forces israéliennes abattent un Palestinien soupçonné d'une attaque en Cisjordanie

(Belga) Les forces israéliennes ont abattu mardi un Palestinien soupçonné d'avoir tué un rabbin israélien et un soldat en Cisjordanie occupée, a annoncé le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien.

Les militaires, la police et des agents de sécurité ont encerclé un immeuble dans le village de Abwein, au nord de Ramallah, où se cachait le suspect, Omar Amin Abu Laila, qui a ouvert le feu et est mort dans les échanges de tir, a précisé le Shin Bet dans un communiqué. Il n'y a pas eu de victimes du côté israélien, a-t-on ajouté de même source. Dimanche, à proximité de la colonie d'Ariel, un soldat israélien, Gal Keidan, 19 ans, avait été poignardé mortellement et l'assaillant palestinien avait dérobé l'arme du militaire, avait expliqué alors l'armée israélienne. L'assaillant avait ensuite tiré contre des automobilistes, blessant grièvement un rabbin de 47 ans, Ahhiad Ettinger, qui est mort quelques heures plus tard de ses blessures. Un deuxième soldat a également été sérieusement blessé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rendu hommage très vite aux forces de sécurité pour l'opération menée à Abwein. "Je (les) félicite pour l'action rapide qui a conduit à l'élimination d'un terroriste méprisable", a-t-il écrit sur WhatsApp. "Le long bras d'Israël frappe quiconque s'en prend à nos citoyens et nos soldats". (Belga)