Un enfant de 5 ans survit 24 heures dans un désert d'Argentine

(Belga) Un enfant de 5 ans, qui s'était égaré lors d'une promenade en famille, a été retrouvé sain et sauf après 24 heures passées dans un désert de l'ouest de l'Argentine, selon les secouristes.

Les autorités de la province de San Juan et un millier de bénévoles se sont lancés à sa recherche et c'est un ancien pilote de moto du rallye Dakar qui l'a localisé, à 21 km du point où il avait été vu pour la dernière fois. L'enfant était a été hospitalisé, légèrement déshydraté. "J'ai eu froid, j'ai mal dormi, appuyé sur une pierre, a-t-il raconté au journal Clarin à sa sortie de l'hôpital, mardi. Il a également raconté qu'il avait bu dans un ruisseau et mangé de l'herbe. "Il a passé 24 heures dans la nature, ce n'est pas rien", s'est étonné le motard qui l'a retrouvé, Alberto Ontiveros, soulignant que des pumas rodent dans cette région. (Belga)