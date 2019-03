Météo - Les nuages dominent

(Belga) La journée de mercredi réservera quelques nuages aux Belges, avec de la brume et du brouillard possibles sur l'ouest du pays en matinée, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité deviendra ensuite abondante partout, mais le temps restera généralement sec, avec un vent généralement faible (modéré à la côte) et des températures atteignant 9 degrés sur les hauteurs et 14 degrés sur l'ouest.

Le vent, de secteur sud-ouest, prendra des directions variables en fin de journée. Durant la soirée et la nuit, les nuages seront toujours présents, et la brume ou le brouillard possible. Le mercure descendra jusqu'à -1 degré en Hautes Fagnes, 5-6 degrés dans le centre du pays et 8 degrés à la mer. Un vent faible de direction variable est attendu. Jeudi, un temps calme et sec avec jusqu'à 15 degrés dans le centre est prévu par l'IRM. Le soleil fera son retour vendredi, avec encore quelques degrés de plus. (Belga)