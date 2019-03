Un navire de croisière néerlandais emboutit un cargo en pleine nuit avant de percuter un pont

La collision entre un cargo et un navire de croisière s'est produite cette nuit sur une rivière néerlandaise.

Tous les passagers d'un bateau de croisière qui est entré en collision dans la nuit de mardi à mercredi avec un cargo sur le Waal, une rivière des Pays-Bas, ont dû être évacués en pleine nuit. Au moment de l'accident, survenu vers 4h00 dans les environs de Nimègue, 160 passagers et 80 membres d'équipage étaient à bord du bateau de croisière. Il y a eu plus de peur que de mal: on ne déplore aucun blessé, et l'équipage a été maintenu à bord.

Le bateau de croisière, le MS Edelweiss de la compagnie suisse Scylla, a cogné un navire cargo transportant des voitures, avant de se retrouver contre un pilier d'un pont ferroviaire. Le choc a troué la coque de l'embarcation où un incendie s'est déclaré. L'incendie a pu être rapidement maitrisé. Les passagers ont quant à eux été évacués, à l'aide notamment d'un bateau de la Rijkswaterstaat, l'agence qui entretient les voies navigables. Le trafic ferroviaire dans la région a été temporairement mis à l'arrêt mais a rapidement pu reprendre.