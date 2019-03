Prévisions météo: temps plus lumineux et plus doux ce mercredi, cela va-t-il durer?

Si les nuages sont encore présents ce mercredi et partiellement ce jeudi, vendredi, il fera bien ensoleillé. Il y a comme un air de printemps…

Ce mercredi, une perturbation de faible activité transitera sur notre pays d'ouest en est. En matinée, le ciel sera partiellement à très nuageux avec la possibilité de brumes sur l'ouest. En cours de journée, la nébulosité deviendra abondante en de nombreux endroits mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible, et à la côte modéré, de secteur sud-ouest, puis de direction variable en fin de journée.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un risque de formation de brume ou de brouillard. Les températures minimales seront comprises entre -1 degré sur les Hautes Fagnes, 5 à 6 degrés sur le centre et 8 degrés à la mer. Le vent sera généralement faible de direction variable.





Jeudi sec et doux

Jeudi, le temps restera calme et sec. Sur l'ouest et le centre du pays, il fera souvent très nuageux à couvert et le matin, du brouillard pourra se former localement. Dans le sud-est, les éclaircies seront plus nombreuses. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent sera faible de directions variables.





Vendredi sous le soleil

Vendredi, le temps sera très agréable après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle. Il fera très ensoleillé et doux avec des maxima compris entre 14 et 17 degrés sous un vent faible de sud à sud-ouest.





Week-end un peu plus instable

Samedi, il fera temporairement très nuageux suite au passage d'une faible perturbation traversant le pays du nord-ouest au sud-est. Localement, quelques faibles pluies seront possibles. Les maxima seront de l'ordre de 14 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra modéré de secteur nord.

Dimanche, il fera d'abord très nuageux avec un risque d'un peu de pluie sur le sud-est du pays mais progressivement, les éclaircies se feront plus nombreuses sous un temps généralement sec. Les maxima seront de l'ordre de 11 degrés dans le centre sous un vent faible à modéré de nord-est s'orientant par la suite au nord.