Nébulosité mais temps sec

(Belga) Le temps sera généralement nuageux mais sec durant l'après-midi de mercredi, avec des maxima autour de 9 degrés en Hautes Fagnes, 11-12 degrés à la mer et 13 degrés dans le centre, et un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest, selon l'IRM.

Des éclaircies apparaitront durant la nuit sur le sud-est du pays, tandis que du brouillard pourrait survenir dans les vallées ardennaises. Des minima entre -1 et +3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre +3 et +7 degrés ailleurs sont prévus. Jeudi, nébulosité abondante mais temps sec sont attendus, avec même du soleil dans le sud-est du pays. Le mercure atteindra 11 degrés au littoral, autour de 12 degrés en Haute Belgique et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le vent devrait être faible, variable. La nébulosité s'évacuera progressivement par la côte durant la nuit, les éclaircies se généraliseront. Du brouillard répandu pourra cependant se former, surtout sur l'ouest et le nord du pays. Les minima se situeront entre 3 et 5 degrés. Le vent sera faible de direction variable, et ensuite de secteur est ou sud-est. (Belga)