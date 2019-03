L'ancien footballeur colombien Jhon Viafara arrêté pour trafic de cocaïne

(Belga) Jhon Viafara, ancien médian passé par passé par Portsmouth, Southampton et la Real Sociedad, a été arrêté pour appartenance supposée à un cartel de drogue international. Le parquet colombien a communiqué l'information, mercredi.

Âgé de 40 ans, l'ancien international colombien (43 sélections) a été arrêté mardi dans la ville de Cali, en Colombie, en compagnie de quatre autres suspects. Les cinq hommes feraient partie d'un gang qui aurait amené de la cocaïne en Amérique centrale par bateau ou par avion dans le but de la vendre aux Etats-Unis. Dans cette affaire, Viafara serait le comptable supposé qui traiterait les paiements au sein de l'organisation. Cette bande serait en lien étroit avec le cartel du Golfe, le plus grand cartel de drogue de Colombie, et le cartel de Sinaloa, l'une des plus grosses organisations criminelles du Mexique. Les autorités américaines ont demandé l'extradition des cinq suspects pour avoir participé à des trafics de cocaïne entre la Colombie et les États-Unis. Jhon Viafara s'était fait connaître en 2004 grâce à son but victorieux en finale de la Copa Libertadores avec son club du Once Caldas. (Belga)