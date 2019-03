Mélenchon sur les violences: "Pas ça les jeunes!"

(Belga) "Pas ça les jeunes!": le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a conjuré mercredi les manifestants de ne pas s'engager "dans une escalade de l'affrontement" et privilégier "la voie politique du débat" pour sortir de la crise des "gilets jaunes".

Au cours du débat entre chefs de parti sur la chaîne française BFMTV, M. Mélenchon a déclamé: "Je ne suis pas en train de passer l'éponge (sur les violences de samedi sur les Champs Elysées)! Parce qu'à vous ça ne coûtera rien, moi ça va me coûter de devoir convaincre des jeunes gens que la bonne voie, c'est la voie politique, du débat et du dialogue, parce que certains me disent maintenant +C'est quand on casse tout qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards d'euros+". Sommé de préciser s'il appelait à l'arrêt des violences en manifestation, le patron des députés insoumis, régulièrement accusé par la majorité de jeter de l'huile sur le feu, s'est exclamé: "Avec toute l'expérience de ma vie politique, pas ça les jeunes, faites pas ça! Parce que ça ne nous mène nulle part, dans une escalade de l'affrontement, et à la fin c'est les meilleurs qui meurent!" "Je crois à un changement révolutionnaire du pays, avec le bulletin de vote", a-t-il ajouté. (Belga)