Woodstock: 50 ans après, de vieilles gloires reviennent accompagner Jay-Z et cie

(Belga) Pour célébrer comme il se doit les 50 ans de Woodstock, plusieurs poids lourds de la musique contemporaine comme Jay-Z ou les Black Keys rejoindront cet été sur scène des vieilles gloires déjà présentes lors du légendaire festival en 1969.

Cinquante ans après le lancement de ce festival - un moment mythique de la culture hippie - Santana, John Fogerty, Country Joe McDonald et Canned Heat vont reprendre leur guitare, eux qui avaient déjà partagé la scène de la première édition avec notamment Jimi Hendrix, Janis Joplin et Joe Cocker. L'évènement se tiendra du 16 au 18 août 2019 dans le nord de l'Etat de New York, à 180 km du site où, cinquante ans auparavant, un demi-million de jeunes Américains avaient chanté et fait l'amour, sous la pluie et dans la boue, à grand renfort de drogues et d'espoir d'un futur meilleur. L'édition 2019 se chargera toujours de vanter la paix, l'amour et l'unité, mais avec un catalogue de genres plus varié et dans un cadre plus organisé. Un spectacle "multi-générationnel", a promis Michael Lang, un promoteur qui a organisé le premier festival. Les rappeurs Jay-Z et Common, les rockeurs des Black Keys, la chanteuse R&B Janelle Monae et la troubadour folk Brandi Carlile seront notamment de la partie, ont révélé les organisateurs mardi, tout comme Miley Cirus, Imagine Dragons et Chance the Rapper. Le prix, qui n'a pas encore été révélé, devrait par contre être assez éloigné de la contre-culture hippie dont le festival était devenu le symbole. (Belga)