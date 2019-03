Fusillades à Christchurch - La Nouvelle-Zélande interdit la vente de fusils d'assaut et semi-automatiques

(Belga) La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé jeudi l'interdiction de la vente des fusils d'assaut et fusils semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées.

Cinquante fidèles ont été abattus il y a près d'une semaine par le suprémaciste blanc australien Brenton Tarrant dans deux mosquées de Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud, un massacre qu'il a filmé et diffusé en direct sur Facebook. Immédiatement après le carnage, Mme Ardern avait annoncé un durcissement d'une législation qui avait permis au tueur d'acheter en toute légalité l'arsenal ayant servi à l'attaque, y compris des armes semi-automatiques. "J'annonce que la Nouvelle-Zélande va interdire toutes les armes semi-automatiques de type militaire. Nous allons également interdire les fusils d'assaut", a déclaré Mme Ardern, précisant que des mesures provisoires seraient prises pour empêcher une ruée sur les armes avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. Elle a également annoncé l'interdiction des chargeurs à grande capacité et des dispositifs qui permettent des tirs plus rapides. "Pour résumer, chaque arme semi-automatique utilisée dans l'attaque terroriste de vendredi sera interdite dans ce pays". (Belga)