Hand: les Bleues championnes d'Europe se testent sur la Golden League

Un programme corsé pour les Bleues: les handballeuses françaises, auréolées de leur premier titre continental remporté en décembre à Bercy, partent à l'assaut de la Golden League face à trois solides adversaires, la Roumanie jeudi, puis surtout le Danemark samedi et la Norvège dimanche.

A l'exception de Kalidiatou Niakaté, opérée du genou gauche il y a un mois, toutes les médaillées ont été convoquées pour ce tournoi à quatre, première sortie depuis le Championnat d'Europe.

"C'est bien pour notre public français de nous revoir après l'Euro. Mais nous on est là pour travailler pour la suite. La page est déjà tournée depuis le coup de sifflet final", prévient l'arrière droite des Bleues Alexandra Lacrabère.

"On a passé l'Euro, on recommence un nouveau cycle", confirme la jeune arrière gauche Orlane Kanor, 21 ans, avec deux échéances en tête, les Mondiaux en décembre au Japon, puis bien sûr les Jeux olympiques à Tokyo l'an prochain. "On travaille pour les deux", assure-t-elle.

Même si le sélectionneur Olivier Krumbholz fait désormais du titre olympique le principal objectif de son équipe: "Si tout le monde se sent la force et l'envie d'aller au complet aux Championnats du monde, tant mieux, a-t-il plaidé mardi lors d'un point presse. Mais s'il y a une compétition à réussir prioritairement, ce sont les Jeux olympiques. Le titre qui leur manque c'est celui-là, celui qui brille le plus aussi".

Le choix reviendra aux joueuses: "Ce sont elles qui seront décisionnaires", a assuré Olivier Krumbholz qui profite de la Golden League pour procéder à une petite revue d'effectif.

La demi-centre de Metz Meline Nocandy, 21 ans et "identifiée comme un fort potentiel" par le sélectionneur, va ainsi honorer cette semaine sa première sélection, a-t-il annoncé.

En revanche, l'expérimentée gardienne de Brest Cléopatre Darleux (157 sélections), qui devait faire son retour en Bleu, a déclaré forfait mercredi, blessée, et est remplacée dans le groupe par la jeune gardienne de Besançon Roxanne Frank (21 ans).

"L'objectif pour ces rencontres est de retrouver des automatismes, estime Orlane Kanor. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vues."

Le programme:

Jeudi à Clermont-Ferrand

(20h30) France - Roumanie

Samedi à Boulazac

(19h30) France - Danemark

Dimanche à Boulazac

(18h15) Norvège - France