Eliza, 14 ans, a été trainée sur 500 mètres par Mango, son cheval, à Vedrin: elle n’a pas survécu

Une adolescente de 14 ans est décédée dimanche dernier, alors qu’elle faisait une balade avec son cheval à Vedrin, en province de Namur, indique Sudpresse.

Le dramatique accident s’est produit alors que la Namuroise était en balade avec une amie et le cheval qu'elle venait de prendre en demi-pension. Les deux jeunes filles sont allées sur le RAVeL de Vedrin et elles se sont assises pour laisser brouter leurs bêtes. Seulement Eliza n’aurait pas tenu la corde de l’animal par la main, elle aurait accroché celle-ci autour de sa taille.



Tout à coup, Mango aurait pris peur et s’est mis à galoper en direction de Namur avant de rebrousser chemin. Mais Eliza était accrochée à lui, elle a donc été traînée sur 500 mètres. Un voisin qui a assisté à la scène a bien tenté de rattraper l’animal mais l’adolescente est décédée.



La famille de la jeune fille et ses amis sont effondrés. Un petit rassemblement sera organisé ce samedi aux écuries pour dire adieu à Eliza.