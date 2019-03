Prenez-vous en photo avec une fleur pour qu’1 euro soit versé au Télévie

Le pouvoir des fleurs est au cœur du 31e Télévie, comme le présente Thomas Van Hamme au RTLINFO 13H. Une action-photos sur cette thématique démarre également aujourd'hui.

Nous sommes le 21 mars, jour du printemps. Et la nature ne s'y trompe pas, comme en témoignent les cerisiers en fleurs. Un spectacle magnifique, et une source d'inspiration pour la 31e édition du Télévie qui démarre aujourd'hui.



"La fleur, c'est un beau symbole. Un symbole de vie, d'espoir, de générosité. C'est tout ce côté positif qu'on a envie de donner au Télévie", a expliqué Thomas Van Hamme sur le plateau du RTL INFO 13H. "On va retrouver ces fleurs tout au long de cette dernière ligne droite vers la grande soirée de clôture du Télévie, le 27 avril, qui se fera depuis La Louvière, Louvexpo".





Matt Pokora, parrain du Télévie



Matt Pokora, fidèle du Télévie, sera le parrain de la grande soirée, a révélé Thomas Van Hamme. L’artiste qui chantera en live au Louvexpo lors de la soirée de clôture du 27 avril sera entouré de nombreux autres stars comme Pascal Obispo, Emmanuel Moire, Loïc Nottet ou encore David Hallyday.

La traditionnelle journée des familles, qui s'appelle désormais le "Télévie en fête", aura lieu le lundi 22 avril à la Citadelle de Namur. Placée sous le signe de la convivialité, cette journée sera l’occasion de participer à diverses activités comme le rallye motos, le jogging, ou encore la balade cyclos tout en profitant d’un podium avec Chantal Goya, Bastian Baker, Arcadian, Loïc Nottet ou Agustin Galiana.





Postez vos photos sur les réseaux sociaux sans oublier le @televie



Le Télévie en fleurs, c’est aussi une action-photos sur le web qui démarre aujourd’hui et à laquelle tout un chacun peut participer pour qu’1 euro soit versé au Télévie par la Loterie Nationale. Prenez-vous en photo avec une fleur (une fleur du jardin, une fleur en papier, un tatouage fleuri, un gâteau, un collier, une chemise fleurie, un dessin…), postez le cliché sur les réseaux sociaux. "Attention, il faut à chaque fois bien mettre le @televie", précise Thomas Van Hamme.