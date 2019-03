Trump se prononce pour la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le Golan

(Belga) Le président américain Donald Trump s'est dit jeudi favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur la partie du Golan occupée et annexée par Israël, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

"Après 52 ans, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le Golan, qui a une importance stratégique pour l'Etat d'Israël et la stabilité régionale", a tweeté M. Trump. Cette annonce intervient à quatre jours de la visite de la Maison Blanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en pleine campagne pour sa réélection à l'approche des législatives du 9 avril. Elle représente un véritable coup de pouce pour M. Netanyahu qui réclame cette reconnaissance avec insistance et se sert de sa relation privilégiée avec le président américain comme argument dans la campagne, présentant les gains israéliens comme des succès personnels dont ses concurrents seraient incapables. Israël a conquis une grande partie du Golan syrien lors de la guerre des Six Jours en 1967 puis l'a annexée. Mi-novembre, les Etats-Unis ont pour la première fois voté contre une résolution de l'ONU considérant l'annexion israélienne du Golan "nulle et non avenue". C'est le seul pays à avoir voté contre aux côtés d'Israël. (Belga)