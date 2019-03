Suisse: un enfant de 7 ans poignardé à mort alors qu'il rentrait à la maison, une septuagénaire s'est rendue à la police

Un enfant de 7 ans a été mortellement poignardé en pleine rue jeudi à Bâle (nord) en rentrant de l'école, apparemment par une femme de 75 ans qui s'est rendue à la police.



L'élève a été attaqué vers 12h45 (heure locale et belge) alors qu'il marchait seul sur le chemin de son domicile, a indiqué la police bâloise dans un communiqué.



Une enseignante qui passait à vélo a découvert l'enfant grièvement blessé et a immédiatement appelé les secours, mais la victime est décédée en arrivant à l'hôpital.



Peu après, une femme de 75 ans s'est présentée à la police en affirmant avoir agressé l'enfant, mais elle n'a pas expliqué les raisons de son geste.



La septuagénaire a été arrêtée et les policiers vont maintenant tenter de savoir s'il existe un lien entre la suspecte et l'enfant ou sa famille.