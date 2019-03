Colombie: explosion dans une réserve indigène, au moins 8 morts

(Belga) Au moins huit personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées jeudi lors d'une explosion dans une réserve indigène du sud-ouest de la Colombie, selon des sources officielles.

Les autorités n'ont pas encore établi la cause exacte de l'explosion, qui s'est produite sur un territoire de l'ethnie nasa. Les premières versions font état d'une déflagration dans une mine artisanale ou d'une manipulation malencontreuse d'explosifs. "La gouverneure (indigène) nous confirme qu'il y a sept cadavres (...) et un autre déjà évacué", a déclaré à l'AFP Guillermo Giraldo, maire de la municipalité de Dagua, dans le département du Valle del Cauca, où se trouve la réserve. L'Unité de gestion des risques de catastrophes a pour sa part fait état sur son compte Twitter du transfert de blessés "après l'explosion d'une mine". Les plus grièvement atteints ont été transférés à Cali, chef-lieu du département, selon le responsable régional de l'organisme, Jesus Antonio Copete. De son côté, l'Organisation régionale des indigènes du Valle del Cauca a indiqué qu'une commission des droits humains se rendait sur les lieux de l'explosion où "il est fait état de (...) plusieurs blessés et morts de la garde indigène". (Belga)