Prévisions météo: le soleil est bien là mais va-t-il rester ces prochains jours?

"Le brouillard est très épais sur la nationale 25 à partir de Grez-Doiceau jusqu'à l'autoroute E411, prudence donc", nous signalait ce matin Christian via le bouton orange Alertez-nous. Et il est vrai que tôt ce matin, on ne voyait pas grand-chose sur de nombreuses routes de Wallonie et de Bruxelles, notamment dans le Brabant wallon et dans le Hainaut. Une véritable purée de pois qui a déjà commencé à se dissiper.

Voici les prévisions météo pour les jours à venir.

Ce matin, le ciel sera souvent gris sur la partie nord du pays avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. Sur la partie sud, le temps deviendra rapidement ensoleillé. En cours de journée, il fera ensoleillé partout. En fin d'après-midi, le risque de brume ou de bancs de brouillard augmentera à nouveau dans la région côtière. Maxima de 14 ou 15 degrés en haute Ardenne et au littoral jusqu' à 19 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible de secteur sud et en Ardenne, il sera parfois modéré. A la mer, il s’orientera plus tard à l'ouest.

Ce soir

Ce soir, le ciel restera peu nuageux à serein mais à la mer, il y aura un risque de nuages bas et de bancs de brouillard. Dans le courant de la nuit, nous prévoyons des champs de nuages bas de plus en plus nombreux à partir du nord-ouest ainsi que de la brume et du brouillard. Le ciel pourrait toutefois rester dégagé sur l'extrême sud-est du pays jusqu'à samedi matin. Les minima se situeront entre 0 degré en Ardenne et 7 ou 8 degrés, sous un vent faible de secteur sud virant au secteur ouest.

Samedi

Samedi, le temps deviendra très nuageux avec d'abord un risque de brumes et brouillards. En cours de journée, nous prévoyons sur la partie nord-ouest du pays quelques faibles précipitations. Dans l'extrême sud-est, le soleil devrait être encore présent au petit matin. Les maxima se situeront entre 10 degrés à la côte et 14 degrés en Gaume, sous un vent faible à modéré s'orientant au secteur nord à nord-est.

Dimanche

Dimanche, le ciel sera d'abord gris avec un risque de quelques gouttes. En cours de journée, des éclaircies se développeront depuis le nord. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'en bord de mer et 13 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Lundi

Lundi, les éclaircies laisseront place à des champs nuageux de plus en plus nombreux et parfois porteurs de quelques averses, principalement dans la moitié nord-est du pays. Sur les hauteurs, ces averses pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima varieront de 4 à 10 degrés. Le vent deviendra modéré et à la mer plutôt assez fort, de nord à nord-ouest.