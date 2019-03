Dimitri Fourny inculpé dans une affaire de fraude électorale: son président Maxime Prévot réagit (vidéo)

Le député-bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny, chef de groupe cdH au Parlement wallon, a annoncé jeudi avoir été inculpé dans le cadre de l'instruction judiciaire relative à des suspicions de fraude électorale via des procurations litigieuses lors du scrutin communal du 14 octobre dernier dans sa commune. Le président du cdH, Maxime Prévot, a réagi sur les ondes de Bel RTL.

Lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Neufchâteau, Dimitri Fourny a indiqué avoir appris par voie de presse, jeudi, que 21 personne avaient été inculpées dans le cadre de cette instruction menée par le juge Jacques Langlois.

Les suspicions portent sur une fraude aux procurations pour des résidents d'un home pour personnes âgées de la commune. Le parquet du Luxembourg avait rendu ces informations publiques jeudi par le biais d'un communiqué de presse. Seul face à la presse, Dimitri Fourny a dit "regretter cette manière de procéder" de la justice. "Je ne suis au courant d'aucune autre information mais il me revient via mon conseil que je serais l'une des ces personnes inculpées", a déclaré le député-bourgmestre, précisant n'avoir pas encore été entendu par les enquêteurs mais qu'une audition était bien prévue la semaine prochaine. Il n'a pas non plus eu accès au dossier judiciaire.

M. Fourny a cependant indiqué avoir reçu jeudi un avis de recommandé dans sa boîte aux lettres mais, vu les horaires de la poste, il ne lui pas été possible d'aller le chercher. Se disant "serein", l'élu centriste a assuré "ne rien avoir à se reprocher" et entend "défendre son honneur".





La réaction de Maxime Prévot



Dimitri Fourny pourra-t-il être tête de liste à la Région et va-t-il rester chef de groupe cdH au Parlement wallon ? Maxime Prévot, président du cdH, a répondu aux questions de Camille Mathoulin.

"Ce sont des questions qui très légitimement se posent. C'est normal. Mais avant d'apporter des réponses à cela, je veux pouvoir aussi offrir la possibilité à Dimitri Fourny d'être écouté et entendu. Bien entendu, nous faisons pleinement confiance à la justice et elle doit pouvoir faire son travail. De notre côté, nous allons faire le nôtre. J'ai demandé au comité de déontologie du parti de pouvoir entendre Dimitri Fourny et de me faire un rapport pour lundi matin puis nous aviserons sur cette base-là", a expliqué Maxime Prévot.





"Je ne suis pas un malfaiteur"



Dimitri Fourny a annoncé avoir l'intention de continuer à s'occuper de la gestion courante de sa commune et vouloir être candidat au scrutin régional du 26 mai prochain. "Il n'y aucune raison de ne pas y être". Le cdH n'avait pas encore dévoilé la composition de ses listes en province de Luxembourg pour les élections du 26 mai. Les chefs d'inculpation annoncées par le parquet - qui n'a donné aucun nom ou détails sur les inculpations personnelles - portent sur des faits de faux en écriture et usage de faux, abus de confiance avec la circonstance d'abus de faiblesse d'une personne en situation de vulnérabilité, ainsi que participation à une association de malfaiteurs, dont deux personnes ont été qualifiées de dirigeantes. "Je ne suis pas un malfaiteur", a assuré Dimitri Fourny jeudi après-midi. L'intéressé n'a livré aucune information sur les 20 autres personnes inculpées.