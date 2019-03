Un après-midi printanier avant le retour de la grisaille

(Belga) Le temps sera calme et doux ce vendredi après-midi et ce, dans la plupart des régions, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront de 13 à 14° à la Côte à 19° dans le centre du pays. Le tout sous un vent faible. Mais ce temps printanier laissera rapidement sa place, dès la soirée, à des champs nuageux et de la grisaille.

En cours de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se propageront vers le sud-est pour recouvrir une grande partie du pays en fin de nuit. Le mercure redescendra à 0° dans les Hautes Fagnes et 8° en bord de mer. La journée de samedi débutera sous les mêmes auspices, mais la visibilité s'améliorera quelque peu au fil des heures. Ceci dit, de très légères pluies fines ou bruines pourront toujours se produire par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront de 8° en Ardenne et de 12 à 13° ailleurs. Dimanche commencera dans les tons gris avant que de larges éclaircies se développent depuis le nord et se propagent progressivement au sud du pays. Le thermomètre affichera jusqu'à 8° en Hautes Fagnes et 13° en Campine. Le début de semaine sera assez maussade, mais le soleil devrait redevenir généreux jeudi.