Incendies en Californie: état d'urgence décrété pour protéger les zones à risque

(Belga) Sans attendre le début de la saison des feux de forêts, le nouveau gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décrété vendredi l'état d'urgence dans tout l'Etat afin de prendre des mesures préventives pour protéger 200 communautés particulièrement exposées aux incendies.

"Avec les risques croissants de feux de forêts auxquels l'Etat est confronté, nous ne pouvons tout simplement pas attendre qu'un incendie se déclare pour commencer à déployer nos moyens d'urgence", explique le gouverneur démocrate dans un communiqué. En proie à la sécheresse et à une forte mortalité des arbres, liée notamment au changement climatique, l'Etat de l'ouest américain connaît depuis plusieurs années de violents incendies de forêt qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares. Au total, rien qu'en 2017 et 2018, ces feux ont fait plus de 120 morts et provoqué quelque 20 milliards de dollars de dégâts. La décision du gouverneur Newsom permet notamment aux pompiers et autres organismes publics d'entamer divers projets de sécurisation des forêts (élagage, débroussaillage et brûlis afin de créer des coupe-feux) sans avoir besoin de se conformer au préalable à certaines obligations administratives, notamment en matière de protection de l'environnement, ou à passer par des appels d'offres. Cette décision fait suite à un rapport publié récemment par les services de lutte contre les feux de forêts de l'Etat (CalFire) qui identifiait 35 chantiers prioritaires pouvant être mis immédiatement en oeuvre pour réduire cette menace pesant sur les populations. Selon les experts, quelque 2,2 millions de foyers sont situés à la limite entre des zones urbaines et des zones boisées présentant un "risque élevé ou très élevé d'incendie". (Belga)