Météo - Premier week-end de printemps entre grisaille et éclaircies

(Belga) La journée de samedi débutera dans la brume, le brouillard et la grisaille avec un risque de bruine par endroits. La visibilité s'améliorera progressivement au cours de la journée, mais le ciel restera très nuageux, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, de légères pluies pourraient arroser le territoire, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. En Lorraine et au nord du pays, les nuages laisseront place à de belles éclaircies. Le thermomètre affichera entre 8 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré qui soufflera de direction variable.

Le ciel sera encore encombré pendant la nuit, avec quelques faibles pluies ou bruines sur le centre et le sud. Au nord, de larges éclaircies évinceront les nuages. Les minima seront compris entre 4 et 6 degrés, sous un vent faible à modéré de nord­-est. Dimanche, la grisaille s'imposera sur la moitié sud du pays avec un risque de quelques gouttes, tandis que le nord se réveillera sous de belles éclaircies dès le matin. Elles s'étendront vers le sud du pays en cours de journée. Les maxima oscilleront entre 8 degrés en Hautes­ Fagnes ainsi qu'en bord de mer et 13 degrés en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord­ nord­ ouest. (Belga)