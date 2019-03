La France et la Grande-Bretagne saluent la chute du califat de l'EI

(Belga) Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May ont salué samedi la chute du califat autoproclamé du groupe djihadiste État islamique (EI). Le président français juge qu'un "danger majeur pour la France" avait été "éliminé".

La Première ministre britannique Theresa May a salué samedi comme une "étape historique" la chute du califat autoproclamé du groupe État islamique (EI), appelant à poursuivre le combat contre les djihadistes. "Nous ne devons pas perdre de vue la menace que représente Daech et le gouvernement (britannique) reste déterminé à éradiquer leur idéologie néfaste. Nous continuerons à faire le nécessaire pour protéger le peuple britannique et nos alliés", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Pour le président français, Emmanuel Macron, "la menace demeure et la lutte contre les groupes terroristes doit continuer", poursuit le chef de l'État. La France contribue à hauteur de 1.200 militaires aux opérations de la coalition internationale contre l'EI. Ils sont mobilisés via des opérations aériennes, des forces spéciales en Syrie, de l'artillerie et des formations de l'armée irakienne. La France a été traumatisée par la série d'attentats djihadistes perpétrés sur le sol national depuis 2015. Le débat s'est concentré ces dernières semaines sur la question du possible rapatriement des djihadistes français capturés en Syrie, au moment où des dizaines d'entre eux, parfois avec leurs enfants, fuyaient le dernier réduit de Baghouz. "Je rends hommage à nos partenaires et aux armées de la coalition internationale, dont la France fait partie. Ils ont combattu les terroristes avec détermination, pour notre sécurité. Nous n'oublions pas les victimes de Daech", écrit encore M. Macron, selon qui "l'étape franchie (samedi) est immense". (Belga)