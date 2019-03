Traîné par une voiture sur plusieurs mètres, un chirurgien décède en France: la coupable serait son ex-femme

Il a été traîné sur une dizaine de mètres alors qu'il se trouvait sur le parking d'une station-service. Un homme âgé de 63 ans est décédé après s'être fait écraser par une voiture près d'Arras en France. Il était médecin spécialisé dans la chirurgie plastique et résidait à Dauville.

Selon des informations rapportées par le quotidien régional La Voix du Nord, l'homme faisait le plein lorsqu'une femme, à bord d'une "voiture de marque Lexus", l'a abordé. Une discussion est engagée. Selon les images de vidéosurveillance (rapportées par La Voix du Nord), l'homme se serait ensuite posté devant le véhicule de la femme. Cette dernière aurait alors démarré, heurtant le sexagénaire de plein fouet et le traînant sur une dizaine de mètres avant de l'écraser. Elle aurait ensuite pris la fuite. L'homme a succombé à ses blessures.





"Le geste aurait pu être prémédité"



Toujours selon des informations de la Voix du Nord, la conductrice en cause n'est autre que l'ex-femme du médecin. Après avoir vécu pendant près de 30 ans ensemble, le couple se serait séparé il y a quelque temps. La femme résidait en Belgique. Après avoir pris la fuite et abandonné son véhicule, cette dernière s'est finalement rendue. Elle a été placée en garde à vue. "Selon le parquet d'Arras, le geste aurait pu être prémédité", écrit le journal.