4.500 "gilets jaunes" à Montpellier, des échauffourées

La manifestation des "gilets jaunes" a réuni 4.500 personnes selon la préfecture, et été émaillée de heurts avec les forces de l'ordre, qui se sont poursuivies jusqu'au soir et ont conduit à 20 interpellations.

Six autres personnes ont été interpellées à Béziers pour la dégradation d'une barrière de péage.

Les heurts ont éclaté dès 16H00, place de la Comédie lorsque les forces de l'ordre ont fait des sommations puis procédé à des tirs nourris de grenades lacrymogènes, alors que des manifestants leur jetaient canettes et bouteilles de bière, a constaté une journaliste de l'AFP.

Côté manifestants, au moins une personne a été blessée par un projectile, et côté forces de l'ordre, au moins deux policiers ont été blessés, a-t-elle constaté. Le face-à-face se poursuivait encore à 19H30, aux alentours de la gare.

Des heurts violents éclatent régulièrement lors des manifestations de "gilets jaunes" à Montpellier. La ville n'avait cependant pas fait l'objet samedi d'un périmètre d'interdiction de manifester, et un appel à un rassemblement "régional et national" y avait été lancé sur les réseaux sociaux.

Dans le cortège se trouvaient des groupes de Toulouse, Arles (Bouches-du-Rhône), Marseille, Avignon, Béziers (Hérault) ou Roanne (Loire). Parmi les banderoles, on pouvait lire en tête du défilé "Montpellier restera antiraciste".

"J'ai peur, mais je suis là", proclamait la pancarte de Céline, venue de Toulouse. "Il y a trop de répression", a-t-elle témoigné. "J’ai peur des violences policières mais on a un avenir à défendre. On vient avec la boule au ventre. On n’est pas des casseuses et on est mères de famille".

Une manifestation a par ailleurs réuni 1.500 "gilets jaunes" à Marseille, qui ont défilé depuis le Vieux-Port. La préfecture des Bouches-du-Rhône a fait état de trois interpellations.