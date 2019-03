Thulin: deux morts dans un accident de la circulation, une jeune femme de 21 ans parmi les victimes

Un grave accident de la circulation a coûté la vie au conducteur d'une voiture et à la passagère d'un autre véhicule la nuit dernière à Thulin.

Un accident de la circulation a coûté la vie au conducteur d'une voiture et à la passagère d'un autre véhicule, samedi vers 4 heures du matin sur la N51 à Thulin, a indiqué le parquet de Mons. L'axe où s'est produite la collision fait la jonction entre Quiévrain et Boussu. Une voiture a percuté par l'arrière une autre voiture, pour une raison indéterminée. Le conducteur du véhicule en cause est décédé sur le coup. Un des trois occupants du véhiculé percuté a également perdu la vie, une jeune femme de 21 ans, selon la presse locale.

La conductrice du véhicule embouti aurait perdu le contrôle de sa voiture et s'est encastrée dans un arbre. Le véhicule qui a percuté s'est également écrasé contre un arbre. La N51 a été fermée pendant plusieurs heures. Un expert du parquet est descendu sur les lieux. L'axe rectiligne de la N51 a déjà connu de nombreux accidents graves et mortels. Des feux ont été installés il y a quelques mois au carrefour particulièrement dangereux dit "du Saint-Homme" à Thulin. L'accident de samedi s'est produit à quelques centaines de mètres de cet endroit.