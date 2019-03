Jakarta inaugure sa première ligne de métro dans l'enthousiasme

(Belga) Jakarta a inauguré dimanche la première ligne de son métro, un projet de 1,1 milliard de dollars très attendu par les habitants de la capitale indonésienne qui est l'une des villes les plus embouteillées au monde.

Le président indonésien Joko Widodo et les officiels ont été rejoints par une foule immense pour la cérémonie qui signe la mise en route de la ligne de 16 kilomètres. "Si nous avons un système de transport intégré, les gens pourront plus facilement aller d'un endroit à l'autre, nous espérons qu'ils abandonneront leur voiture ou leur moto parce que ce sera plus facile de se déplacer et plus confortable de prendre le MRT" (Mass Rapid Transit), a souligné le président devant les journalistes. Jakarta, dont la conurbation compte 30 millions d'habitants, était la plus grande ville au monde sans métro jusque là et des dizaines de milliers d'habitants se sont précipités dimanche pour essayer le métro pour la première fois. "Je suis tellement contente, parce d'habitude on ne voit le métro que dans d'autres pays, mais à présent nous ne devrons plus aller à l'étranger pour prendre le MRT", a indiqué à l'AFP Mutia Fitrianti, une employée de bureau. "Et j'espère que ça va contribuer à réduire les embouteillages", a-t-elle ajouté. La mise en service de la première ligne du MRT de Jakarta, une liaison ferrée souterraine et aérienne, est l'espoir d'une vie plus normale pour nombre d'habitants contraints par les prix de l'immobilier à vivre loin de leur travail, et les conducteurs. La ligne relie Hotel Indonesia, au coeur de la capitale, au sud de la ville. Le projet co-financé par le Japon, prévu initialement pour débuter avant les Jeux asiatiques de 2018, avait pris du retard et mis près de six ans à voir le jour. Le trajet sur l'ensemble de la ligne devrait prendre une trentaine de minutes, contre deux heures en voiture. Les autorités s'attendent à ce que 130.000 passagers empruntent la première ligne chaque jour et elles ont annoncé que la première semaine d'opération sera gratuite pour les usagers. Cette nouvelle liaison ne suffira pas à régler les problèmes de circulation de Jakarta, une ville conçue pour les voitures et où les trottoirs sont rares, ont prévenu les experts. Une deuxième ligne devant relier Hotel Indonesia au port de la ville au Nord est prévue pour 2024, et d'autres devraient suivre. Cette ligne de métro fait partie des vastes projets d'infrastructure encouragés par le président indonésien Joko Widodo, qui espère en retirer des bénéfices alors qu'il est candidat à un second mandat à l'élection présidentielle d'avril. (Belga)