Prévisions météo: entre nuages et éclaircies ce dimanche, et après?

Ce dimanche, en première partie de journée, le ciel sera encore nuageux sur le centre et très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse où quelques petites averses seront possibles alors que les bancs de brume ou de brouillard se dissiperont rapidement. Sur l'ouest et le long de la frontière hollandaise, les éclaircies seront déjà très larges. Dans le courant de la matinée, les périodes ensoleillées gagneront également le centre du pays, puis le sud en fin de journée. Les températures maximales seront comprises entre 6 ou 7 degrés sur les Hautes Fagnes et 11 degrés en Flandre. Le vent deviendra modéré et il s'orientera au nord-nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera d'abord stable avec de larges éclaircies sur l'ensemble des régions. Progressivement, les nuages deviendront plus nombreux à partir du nord, mais il fera encore temporairement sec. Un peu de brume ou de brouillard pourra localement se former sur les hauteurs ardennaises. Les minima chuteront vers des valeurs comprises entre -2 et +6 degrés. Le vent sera d'abord faible, puis généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, il sera même assez fort.

Lundi, le temps sera variable avec quelques petites averses, surtout sur le nord et l'est du pays. Sur les hauteurs ardennaises, les averses pourront éventuellement adopter un caractère hivernal. Les maxima se situeront entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, fort au littoral, de secteur nord ou nord-ouest.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux et, à une ondée locale près, le temps restera sec. Les maxima atteindront 5 à 10 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Mercredi, le temps sera généralement sec et encore assez nuageux sous des maxima de 6 à 11 degrés. Peu de vent.

Jeudi, temps un peu plus doux avec des maxima de 8 à 13 degrés. L'atmosphère sera calme avec des éclaircies et des passages nuageux.

Vendredi, temps doux et assez beau avec des maxima de 10 à 15 degrés.