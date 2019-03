Météo - Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies

(Belga) La journée de dimanche verra le retour progressif de larges éclaircies à partir de l'ouest, malgré la possibilité de quelques ondées sur le sud du pays, indique l'Institut royal météorologique.

La ciel sera encore nuageux en première partie de journée sur le centre et même très nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse, où de petites averses seront possibles. Les bancs de brume et de brouillard se dissiperont toutefois rapidement. Les éclaircies seront très larges sur l'ouest du territoire et le long de la frontière néerlandaise. Les périodes ensoleillées gagneront également le centre du pays dans le courant de la matinée, puis le sud en fin de journée. Les températures maximales seront comprises entre 6°C ou 7°C sur les Hautes Fagnes et 11°C en Flandre. En soirée, le temps restera stable avec de larges éclaircies sur l'ensemble des régions. Les nuages reviendront ensuite progressivement depuis le nord mais le temps restera sec. Un peu de brume et de brouillard pourront se former localement sur les hauteurs ardennaises. Les minima chuteront pour atteindre des valeurs de -2°C à 6°C. Le vent sera généralement faible, sauf au littoral où il sera assez fort. (Belga)