Pourquoi Manneken-Pis n'urine plus d'eau potable

Manneken-Pis est enfin respectueux de l'environnement. C'est mieux dans le contexte actuel de défense du climat tous azimuts.

Pour la première fois depuis 400 ans, le petit bonhomme le plus célèbre de Bruxelles n'urine plus d'eau potable. Pendant toutes ces années, c'est une quantité d'eau invraisemblable qui a été perdue. Entre 1000 et 1500 litres d'eau potable par jour, soit l'équivalent de la consommation de 4 ménages bruxellois par jour. Cela fait mal à la planète, et ça fait mal à la facture aussi.

Les équipes de la Ville de Bruxelles s'en sont rendues compte il y a quelques mois. Le Manneken-Pis fuite depuis 400 ans alors que tout le monde pensait que la fontaine tournait en circuit fermé. Une solution temporaire a été mise en place pour justement ramener l'eau. Tout ça en attendant une solution définitive. Et la Ville va maintenant faire vérifier toutes les fontaines pour faire en sorte que l'histoire ne se répète pas.