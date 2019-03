Le président Xi poursuit sa mini-tournée européenne pour voir Monaco et Macron

(Belga) Le président chinois Xi Jinping est arrivé dimanche à Nice, sur la Riviera française, pour la suite de sa mini-tournée européenne, destinée notamment à promouvoir l'ambitieux programme commercial dit des "Nouvelles routes de la soie", lors d'une visite d'Etat à Monaco, avant un dîner avec le couple Macron.

Le dirigeant a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le maire de Nice Christian Estrosi. En Italie, sa précédente étape, il a promis une "nouvelle route de la soie" à double sens, pour tenter de désamorcer les inquiétudes que fait naître ce programme à Bruxelles et à Washington. L'annonce de la participation de l'Italie à ce pharaonique projet d'infrastructures maritimes et terrestres - via un protocole d'accord "non contraignant", a précisé le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte - a été plutôt fraîchement accueillie par les partenaires européens de l'Italie. Emmanuel Macron, qui tente d'unifier l'approche européenne face à la Chine, a notamment estimé vendredi à Bruxelles que ce n'était "pas une bonne méthode de discuter de manière bilatérale des textes d'accord sur les nouvelles routes de la soie". Mais avant de retrouver son homologue français, le dirigeant de l'Etat le plus peuplé du monde et son épouse Peng Liyuan se rendront à Monaco, une première pour un président chinois et une victoire diplomatique quasiment sans précédent pour la petite principauté. Ils doivent y être accueillis par le prince Albert II et la princesse Charlène dans la cour d'honneur du palais. "Par la suite, les deux chefs d'Etat participeront à une rencontre bilatérale en présence des délégations chinoise et monégasque. Ensemble, ils aborderont des sujets d'ordre économique et environnemental", a précisé le gouvernement princier. Monaco a signé en 2018 un accord avec le groupe chinois Huawei pour faire de la principauté le premier pays entièrement couvert en 5G pour ses communications mobiles. Les deux dirigeants auront des "échanges approfondis sur la coopération entre Chine et Monaco", dont les relations bilatérales "sont devenus un modèle d'échanges amicaux entre petits et grands pays", a précisé le vice-ministre des Affaires étrangères chinois Wang Chao. Outre les intérêts économiques croisés dans le tourisme de luxe et les casinos, Monaco mise sur la Chine pour être un vecteur de sa croissance dans l'économie numérique. Dimanche soir, les deux couples présidentiels chinois et français se retrouveront pour un dîner privé à la villa Kérylos, villa-musée Belle Epoque, aux réminiscences grecques, surplombant la Méditerranée à Beaulieu-sur-Mer, à quelques kilomètres de Nice, dans une zone placée sous très haute sécurité pour cette visite, au lendemain de manifestations de "gilets jaunes" qui ont dégénéré. MM. Macron et Xi "auront des échanges de vues approfondis sur les relations sino-françaises, les relations sino-européennes, ainsi que les questions internationales et régionales d'intérêt commun", a déclaré une source officielle chinoise en amont de la rencontre, qui s'inscrit également dans le cadre du 55e anniversaire des relations bilatérales. Ce n'est que lundi que Xi Jinping entamera le volet officiel de sa visite en France, qui sera sûrement aussi ponctué d'annonces de contrats commerciaux. Alors que l'Europe est en plein questionnement sur sa relation avec ce rival aux grandes ambitions diplomatiques et commerciales, les deux dirigeants seront rejoints mardi par Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, marquant un des points essentiels de cette visite. Ce déplacement intervient dix jours après la publication par l'Union européenne d'un plan en dix points, qui souligne que la Chine est tout autant un "rival" qu'un partenaire commercial. Plusieurs associations de défense des droits de l'Homme ont par ailleurs déjà annoncé l'organisation de manifestations contre la visite du président chinois en France. La ligue des droits de l'Homme, Reporters sans frontières ou la campagne internationale pour le Tibet ont demandé dans un communiqué commun au président français d'aborder "la question des droits humains" avec Xi Jinping, réclamant notamment la libération de leurs défenseurs. Dans la Journal du Dimanche, l'écrivain et dissident chinois Liao Yiwu, qui vit en exil à Berlin depuis 2011, a quant à lui estimé que la situation des droits de l'Homme "ne cess(ait) de se détériorer" en Chine depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping