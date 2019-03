Theo Francken à propos de Maggie De Block: "C'est une petite madame" (vidéo)

Chaque dimanche, un(e) invité(e) du monde politique répond aux questions de Pascal Vrebos après le RTLinfo 13 heures. C'était au tour de Theo Francken (N-VA). L'occasion pour lui de revenir sur celle qui a repris ses fonctions de Secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration: Maggie De Block (Open Vld).

Theo Francken (N-VA) était l'invité politique de notre rédaction après le RTLinfo 13 heures de ce dimanche. Interrogé par Pascal Vrebos, l'ancien Secrétaire d'État à l'Asile et la migration s'est prêté au jeu des cotes sur 10. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en évoquant sa successeure, MaggieDe Block (Open Vld). Theo Francken lui a attribué une cote de 3/10. "Elle a fait enlever mes campagnes de dissuasion qui étaient en ligne sur Facebook et les réseaux sociaux et qui visaient les Palestiniens. Ils viennent par centaine ici. Immédiatement, le 9 décembre, elle en a fini avec. J'étais pour un maximum de 60 personnes par jour pour une inscription comme demandeur d'asile, elle a fini avec cela aussi. Ce n'est pas la même politique." Theo Francken a alors qualifié l'actuelle Secrétaire d'État à l'Asile et la migration de "petite madame". Il développe: "Je n'ai jamais dit ou fait de commentaires quand j'étais son successeur. Maintenant, elle est mon successeure et elle commence pendant des heures à m'attaquer personnellement. Elle dit qu'elle est plus humaine, que c'est le chaos dans mon département. Ce sont des insultes et ça veut dire que c'est une petite madame".