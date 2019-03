Des milliers de personnes défilent à Bruxelles contre toutes les formes de racisme

(Belga) Ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés à la gare du Nord à Bruxelles ce dimanche dès 13h00 pour dénoncer les actes racistes et rappeler les valeurs de solidarité, essentielles à la vie en société. Sur le coup de 14h00, les manifestants ont entamé une marche en direction du Mont des Arts dans le centre de Bruxelles. Ils se dirigeront ensuite vers la place du Jeu de Balle, le quartier populaire de la capitale.

Les manifestants ont scandé "solidarité avec les peuples du monde entier", "stop discriminatie", "de la haine, y'en a marre. Des racistes, y'en a marre. Des fascistes, y'en a marre. Des terroristes, y'en a marre". Des associations mais aussi des partis politiques étaient représentés par de nombreux membres à cette manifestation contre le racisme. Au total, ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient présentes à la gare du Nord à Bruxelles dimanche en début d'après-mdi et qui ont entamé, en plusieurs vagues, une marche vers le Mont des Arts. Cette marche se terminera fin d'après-midi à la place du Jeu de balle. Organisée par la "Platform 21/03" pour la deuxième année consécutive, la manifestation de ce dimanche a pour but de rappeler, alors que la journée internationale contre le racisme et la discrimination a eu lieu jeudi, le 21 mars, que les agressions racistes sont encore bien trop souvent le lot quotidien de nombreuses personnes. "Le racisme reste très présent au niveau structurel ou au niveau des discours et c'est de nature à diviser plutôt qu'à unir", a déclaré Esther Kouablan, directrice du Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX). "Notre action vise à faire en sorte qu'on soit dans un processus d'inclusion plutôt que dans un processus d'exclusion".