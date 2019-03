La Roumanie va transférer son ambassade à Jérusalem, selon sa Première ministre

(Belga) La Première ministre roumaine a promis dimanche à Washington que son pays allait déménager son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, un transfert qui serait en rupture avec la position européenne et auquel s'oppose le président roumain.

Viorica Dancila s'exprimait au premier jour d'une conférence du lobby américain pro-Israël Aipac. Sa déclaration prend un relief particulier alors que Bucarest assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. "Je suis enchantée d'annoncer aujourd'hui que, après la finalisation par tous les acteurs constitutionnels impliqués (...) moi, en tant que Première ministre, et le gouvernement que je dirige, allons transférer l'ambassade de Roumanie à Jérusalem, capitale d'Israël", a déclaré Mme Dancila. Un tel déménagement, suivant la voie ouverte en décembre 2017 par Donald Trump, doit toutefois recevoir le feu vert du chef de l'Etat roumain pour devenir réalité. Or le président Klaus Iohannis s'oppose au souhait du gouvernement d'emboîter le pas aux Etats-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui est arrivé dimanche à Washington pour participer à l'Aipac, avait appelé en janvier son homologue roumaine à annoncer le transfert de l'ambassade de son pays à Jérusalem. Lors d'une précédente visite en Israël en avril 2018, Mme Dancila avait toutefois confié ne pas disposer d'assez de soutien en Roumanie pour une telle initiative. Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien. L'ONU considère que cette question doit faire l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens, et qu'en attendant les capitales ne doivent pas établir à Jérusalem leur représentation diplomatique en Israël.