Opération annuelle de nettoyage à la Côte: une tonne et demi de déchets ramassés

(Belga) La 10e édition de l'"Eneco Clean Beach Cup" a rassemblé ce dimanche quelque 7.500 bénévoles, venus nettoyer le littoral de ses déchets en plastique. Au total, une tonne et demi de détritus ont été ramassés. Les organisateurs avaient choisi de mettre en évidence le problème de la désintégration du plastique dans l'océan. "Nous espérons que les participants s'en souviendront dans leur quotidien", ont-ils affirmé.

Une tonne et demi de déchets: tel est le résultat d'une après-midi de ramassage. Les quelque 7.500 bénévoles ont ratissé 76,5 km de côte, y compris en France et aux Pays-Bas, soit le double de l'an dernier. "Il y a de plus en plus de plastique en mer. Cela tue les animaux, se retrouve dans la chaîne alimentaire, puis dans nos assiettes et notre sang, se dépose dans le fonds des océans et menace notre écosystème", explique Sven Fransen, organisateur de la Clean Beach Cup. Ce qui a commencé comme initiative de quelques clubs de surf à la Côte est devenu ces dernières années un événement national. La Commission européenne a même envoyé une délégation dont faisait partie Marianne Thyssen. (Belga)