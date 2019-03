L'UCLouvain lance le processus pour construire un nouvel écoquartier à Louvain-la-Neuve

(Belga) L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) lance ce lundi le processus participatif devant amener à la construction d'un éco-quartier sur 30 hectares à Louvain-la-Neuve. Le site Athéna-Lauzelle (www.projet-athena-lauzelle.be) devrait comporter 1.400 logements et se situe au nord-ouest de la ville universitaire, entre la Nationale 4, le golf de Louvain-la-Neuve et le parc scientifique. Il donnera la priorité aux familles et aux jeunes, avec des prix plus bas que ceux du marché. Ce lundi commencent les inscriptions en ligne pour ceux qui désirent participer au schéma d'orientation local (SOL).

L'élaboration de ce SOL donne en effet l'occasion aux citoyens de participer à la co-construction du projet aux côtés les décideurs et aménageurs, et l'UCLouvain compte donner la parole à la population (habitants, étudiants, associations) et expliquer le projet tout au long de l'année 2019, avec des visites du site en groupe fin avril, puis des ateliers de concertation en groupes de travail thématiques. Le site Athéna Lauzelle constitue le dernier grand quartier résidentiel à urbaniser à Louvain-la-Neuve. La volonté de l'Université est de réaliser un éco-quartier ambitieux sur la plan de l'aménagement des espaces publics, de la conception des logements (passifs et semi-passifs), de la mobilité douce ainsi que de la gestion de l'eau et des déchets. Des crèches, une école et des commerces de proximité sont prévus dans le projet, et la volonté est de construire 50% de maisons unifamiliales dans ce quartier qui comprendra aussi des kots, des appartements, de logements sociaux et des habitats groupés intergénérationnels. Plus de 700 candidats ont déjà manifesté leur intérêt pour habiter sur place. En ce qui concerne l'accessibilité des logements, l'UCLouvain veut permettre l'achat aux ménages à revenus moyens en cédant notamment ses terrains sous bail emphytéotique à des prix significativement plus bas que ceux du marché. Les bas revenus sont également concernés, avec 10% de logements sociaux. Un cadre strict évitera que les futures plus-values liées à la revente ne bénéficient qu'aux primo-acquéreurs. En collaboration avec la ville d'Ottignies Louvain-la-Neuve, l'UCLouvain prévoit la création d'un Community Land Trust pour réaliser 10% des logements à partir d'une structure commune à créer. (Belga)