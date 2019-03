La gestion d'un budget expliquée à 40.000 élèves de primaire

(Belga) Les premiers éléments de gestion d'un budget vont être présentés à plus de 40.000 élèves de l'enseignement primaire au travers de jeux éducatifs de Wikifin, le programme d'éducation financière de la FSMA (Autorité de services et marchés financiers).

Plus de 2.000 classes vont jouer à "Gère tes pépètes" et "Just'in Budget", les deux jeux de gestion de budget proposés par Wikifin. "La FSMA entend procurer le plus tôt possible aux élèves les compétences nécessaires pour faire face au monde qui les entoure et devenir plus tard des citoyens responsables", écrit-elle dans un communiqué diffusé lundi. Toujours dans le cadre de la quatrième édition de la semaine consacrée aux questions d'argent, les classes du premier degré de l'enseignement secondaire participent, elles, au Wikifin Quiz. Au programme du concours: 30 questions portant sur des sujets financiers de la vie quotidienne. Les élèves inscrits s'affrontent en direct depuis leur classe sur une plateforme en ligne. La classe gagnante pourra participer à la finale européenne. À partir de septembre 2019, l'éducation financière fera normalement partie du tronc commun dans l'enseignement ordinaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour aider les enseignants à décliner l'éducation financière et à la consommation responsable dans leurs cours, la FSMA lancera une campagne de communication nationale fin avril. (Belga)