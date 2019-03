Dormir dans une barrique de tequila: le concept insolite d'un hôtel au Mexique

Dormir dans une barrique de tequila, c'est l'expérience insolite que propose un hôtel de la ville de Tequila, dans l'ouest du Mexique, où est produite la célèbre boisson mexicaine.

Son propriétaire, Carlos Hernandez, assure que "c'est un concept unique au monde". Il existe toutefois des hôtels construits dans des répliques agrandies de tonneaux de vin au Portugal et aux Pays-Bas, a pu vérifier l'AFP, mais c'est le premier hôtel de ce genre au Mexique.

Les 34 répliques agrandies de barriques de tequila sont réparties dans un champs d'agaves, la plante dont est extraite la boisson.

"Au lieu d'avoir des jardins, il y a autour des agaves", commente le propriétaire, également producteur de cette boisson.

La décoration des chambres s'inspire des ornements distinctifs liés à la tequila, son processus d'élaboration et son histoire, selon le propriétaire, qui a ouvert son établissement il y a 18 mois.

"Nous espérons qu'une personne qui aura passé la nuit dans une barrique en sortira meilleure", s'amuse Hernandez, qui fait le parallèle avec l'alcool qu'il produit.

Les touristes peuvent également fabriquer leur propre tequila, de la coupe de la plante à la distillation de la boisson.

La ville de Tequila, qui compte environ 40.000 habitants, est située à environ 70 km à l'ouest de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique. Elle se caractérise par son climat semi-sec, ses vastes champs d'agaves et ses forêts de pins et de chênes.