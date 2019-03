Vidéo, presse, jeux : Apple à toute vapeur dans les services

Connu pour ses Mac et ses iPhone qui ont fait sa fortune, Apple a fait une série d'annonces lundi dans les services avec, en particulier, une plateforme de streaming vidéo.

- Apple TV: la vidéo -

Le grand bond dans la vidéo prend deux formes: d'une part, un service de streaming sur abonnement donnant accès à des contenus originaux (films, séries, documentaires...) produits par Apple et, d'autre part, un lifting de son application déjà existante Apple TV, qui permet d'accéder à d'autres plateformes ainsi qu'aux contenus à la pièce d'iTunes Store.

L'idée est d'avoir accès à tous les contenus vidéo via une seule application et offrant des suggestions de programmes et de chaînes basées sur les préférences de l'usager, comme le font les plateformes actuelles.

Copié sur le modèle de Netflix, Apple TV+ proposera des contenus exclusifs avec une ribambelle de stars devant et derrière la caméra.

Parmi eux la célébrissime présentatrice télé Oprah Winfrey, mais aussi les réalisateurs Steven Spielberg, J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, les actrices Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou des comédiens comme Steve Carell ou Jason Momoa, le colosse d'"Aquaman" et de "Game of Thrones".

Gros point d'interrogation en revanche sur le prix, qu'Apple n'a pas annoncé tout en promettant un lancement pour l'automne.

C'est via l'application Apple TV, entièrement revue, que les abonnés accèderont à cette plateforme de contenus originaux.

Apple TV permet d'accéder, en payant un abonnement distinct, à des chaînes comme HBO, Showtime ou Starz mais également à Netflix et à Amazon Prime.

Cette nouvelle version de l'application sera disponible progressivement dans le monde à partir de mai.

Elle sera aussi directement intégrée aux téléviseurs connectés de Samsung au printemps avant ceux d'Amazon (Fire TV), LG, Sony, Vizio...

- Apple News: la presse -

Apple a déjà un portail d'accès la presse, Apple News.

Le groupe y ajoute un système d'abonnement unique, à 9,99 dollars par mois, baptisé News+, qui permet d'accéder "aux meilleurs articles et les plus pertinents" de plus de 300 titres, surtout de magazines (Vogue, National Geographic, Elle, The New Yorker, Vanity Fair...).

Il y a aussi des titres en français pour le marché canadien.

Le choix est nettement plus limité pour ce qui est de la presse quotidienne, avec toutefois deux titres américains, le Los Angeles Times et le Wall Street Journal, ainsi que le canadien The Star.

Selon la presse, le New York Times ou le Washington Post ont refusé d'y participer. Un des points d'achoppement étant notamment le pourcentage des recettes exigé par Apple, qui serait de 50% selon des médias américains.

News+ est disponible dès lundi aux Etats-Unis et au Canada, avant des lancements en Australie et au Royaume-Uni cette année.

Répondant aux inquiétudes grandissantes sur la préservation des données personnelles, Apple a insisté sur le fait que les annonceurs publicitaires ne seraient pas en mesure de repérer et de suivre les abonnés pour cibler de la publicité.

- Apple Arcade: les jeux vidéo -

"L'abonnement vous permettra de télécharger et de jouer à n'importe quel jeu depuis l'AppStore", la boutique en ligne d'applications d'Apple, et les jeux seront disponibles sur tous les appareils Apple, a expliqué Ann Thai, une des responsables de l'AppStore.

Apple n'a pas annoncé de prix pour Arcade, qui sera disponible cet automne dans plus de 150 pays. Le groupe a promis "plus de 100 jeux" nouveaux ou exclusifs.

Pas de publicité ni de possibilité de se faire "tracker" à des fins publicitaires, a promis Apple.

Le jeu vidéo est un très gros marché et Google a frappé fort la semaine dernière en dévoilant Stadia, une plateforme qui permet de jouer à des jeux vidéo directement en ligne grâce à la puissance du "cloud", l'informatique dématérialisé, qui fonctionne avec des serveurs répartis dans le monde entier et qui communiquent à très haute vitesse.

- Apple Pay: les paiements -

Apple a aussi annoncé une carte de crédit sans frais (Apple Card) en coopération avec la banque Goldman Sachs et avec l'émetteur de cartes Mastercard, qui sera intégrée à son système de paiement électronique Apple Pay. Le service sera disponible cet été aux Etats-Unis.

Les souscripteurs auront accès à une carte physique et à une sorte de portefeuille virtuel permettant par exemple de gérer son budget via l'application.

Là encore, pas de partage de données avec des tiers.